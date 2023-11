Aderstedt - Knotenkunde, Arbeitssicherheit, Rechtsgrundlagen, Kenntnisse in Ausrüstung und Technik – die Aufgaben und Wissensgebiete sind umfangreich und erfordern so einiges an Know-How. Daher muss, bevor die Kameraden in den Einsatz geschickt werden können, ein Lehrgang absolviert und mit einer Prüfung abgeschlossen werden.

„Wir machen diesen Grundlehrgang, oder wie wir sagen Truppmann Teil 1, je nach Bedarf grob einmal im Jahr“, erklärt Christian Wenig, stellvertretender Wehrleiter der Gemeinde Huy und zuständig für Aus- und Weiterbildungen. Von Ende September bis Anfang November wurden so auch 2023 wieder künftige Einsatzkräfte auf Herz und Nieren theoretisch und praktisch geprüft.

Um Kosten und Kapazitäten zu sparen, suche man sich häufig benachbarte Wehren, mit denen man die Ausbildungen gemeinsam absolviere. In diesem Jahr war das die Wehr aus Osterwieck, die zehn Kameraden in den Huy geschickt hat.

Fünf neue Kameraden für den Huy

„Von uns waren letztlich nur fünf Kameraden bis zum Schluss dabei, was leider nicht besonders viel ist“, sagt Christian Wenig. „Aber natürlich besser als gar nicht.“ Die fünf Kameraden kommen aus den Wehren in Dedeleben, Eilenstedt und Huy-Neinstedt.

Eine von ihnen ist Julia Kanka. Die 26-Jährige stammt gebürtig aus Braunschweig und lebt erst seit zwei Jahren in Dedeleben. „Ich war schon in Braunschweig in der Jugendfeuerwehr, so dass für mich eigentlich feststand, dass ich das hier auch fortsetzen werde“, erklärt sie. „Außerdem sind sowohl mein Freund, als auch sein Bruder und Vater ebenfalls in der Feuerwehr – da hatte ich fast keine Wahl“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Auf die Frage nach der persönlichen Motivation für das ehrenamtliche Engagement in der Feuerwehr antwortet sie: „Ich bin grundsätzlich sozial veranlagt, würde ich sagen. Ich arbeite als Erzieherin in der Psychiatrie in Königslutter und möchte schon gern den Menschen helfen.“

Schon vor dem Lehrgang sei sie seit April bei der örtlichen Feuerwehr aktiv und habe dreimal im Monat sogenannte Übungsdienste geleistet. „Dadurch waren dann die Inhalte im Lehrgang für mich gar nicht mehr neu, weil ich viele der Sachen schon gemacht hatte“, sagt Julia Kanka. Neugieriger als auf die Inhalte sei sie deshalb auch auf die anderen Teilnehmer gewesen. Wie sind die so? Und wie werden die Inhalte vermittelt? – waren Fragen, die sie sich im Vorfeld gestellt hatte.

„Alles in allem war der Lehrgang schon anspruchsvoll – auch weil so viele verschiedene Leute aufeinandergetroffen sind, auf die man sich im Zusammenspiel ja erst einmal einstellen musste“, fasst sie zusammen. Nun sei sie froh, offiziell eingesetzt werden zu können und freue sich auf die anstehenden Einsätze. „Das wird dann zwar vorerst nur Absichern, Schläuche legen und so etwas sein“, erklärt sie – weil sie mehr nach diesem Grundlehrgang noch nicht dürfe, „aber auch das muss ja gemacht werden.“

Wie es ausbildungsmäßig für sie weitergehe, wisse sie noch nicht. „Der Atemschutzgeräteträger wäre der nächste, aber das schaffe ich gesundheitlich leider nicht mehr“, sagt sie. „Aber es gibt ja auch noch andere Sachen.“

Weitere Kräfte benötigt

Der Lehrgang, der erneut zum Großteil durch Ausbilder aus dem Huy geleistet wurde, sei ein wesentlicher Schritt der Nachwuchsgewinnung, erklärt Christian Wenig abschließend. „Wir freuen uns, dass wir so fünf neue Kräfte gewinnen konnten – aber wir brauchen noch viele weitere, um die Herausforderungen der nächsten Jahre bewältigen zu können.“

Wer sich vorstellen könne, sich zu engagieren, könne sich einfach bei seinem jeweiligen Ortswehrleiter oder auch bei der Gemeinde melden.