Wolfshundmischling Nanouk ist in Halberstadt eingeschläfert worden. Der Fall ist mit dem Tod des Tieres aber noch nicht zu Ende: Nun droht eine Auseinandersetzung vor Gericht. Was Tierschützer dem Harzer Veterinäramt vorwerfen und wie dieses reagiert.

Halberstadt. - Schon in der Vorwoche gingen die Wogen hoch im Internet. Mehr als 10.800 Menschen hatten eine Petition unterzeichnet, um das Leben des siebenjährigen Rüden Nanouk in Halberstadt zu retten. Doch das Veterinäramt des Landkreises Harz blieb bei seiner Linie und ließ den Hund am Donnerstag, 10. Juli, einschläfern. Nun tobt ein wahrer Sturm in den sozialen Medien. Es drohen Gerichtsverfahren, auch mit Unterstellungen wird hantiert.