Autoverkehr vor Grundschulen ist ein heikles Thema. So auch in Halberstadt. Warum die Gründe für eine neuerliche Aufregung weit außerhalb des Harzes liegen.

Verkehr vor Grundschule in Halberstadt

Halberstadt. - Ein Thema taucht an der Grundschule „Johann Wolfgang von Goethe“ in Halberstadt immer wieder auf: regelwidriges Verkehrsverhalten von Eltern und Anwohnern. Wieder brandete eine Welle der Empörung durch die Sozialen Medien. Die Einbahnstraßen-Regelung würde massenhaft verletzt. Vermehrt würden Eltern gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung durch die Wolfsburger Straße fahren, heißt es in mehreren Gruppen bei Facebook.