Der Stadtrat Ballenstedt hat am Donnerstagabend grünes Licht für den Verkauf nahezu aller Flächen der früheren Napobi-Liegenschaft auf dem Großen Ziegenberg an chinesische Investoren gegeben. Die Liegenschaften der früheren Nazi-Eliteschule und späteren SED-Parteischule wechseln - ausgenommen das Hauptgebäude mit den Glockenturm (Bildmitte) - an die Chinesen. Foto: Jürgen Meusel