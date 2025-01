Halberstadt. - Die Verkehrs Industrie Systeme GmbH (VIS) hält die Bahn in Sachsen-Anhalt am Laufen. Seit Dezember bedient „Start“ das Dieselnetz Sachsen-Anhalt. Die Regio-Tochter der Deutschen Bahn hat den Betrieb vom Vorgänger Abellio übernommen und der Fuhrpark wird weiterhin an der Magdeburger Straße in Halberstadt gewartet. Marco Schumann, bei VIS zuständig für den Vertrieb, betont: „Etwa 20 Fahrzeuge von Start stehen nachts auf unserem Gelände.“

