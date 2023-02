Bundesweit werden weniger Menschen geboren als sterben. Viele Kommunen verzeichnen daher sinkende Einwohnerzahlen. Wie sieht das in der Gemeinde Huy aus?

Immer weniger Menschen in der Gemeinde Huy

Gemeinde Huy - Deutschland hatte zum Jahresende 2022 nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes mindestens 84,3 Millionen Einwohner. Damit lebten hierzulande so viele Menschen wie noch nie am Ende eines Jahres. Gegenüber dem Jahresende 2021 nahm die Bevölkerungszahl um 1,1 Millionen Personen zu. Die Ursache dieses starken Wachstums war eine Nettozuwanderung, also ein positiver Saldo aus Zu- und Fortzügen auf Rekordniveau.