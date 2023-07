Zum wiederholten Mal ist Katrin Roesner zu Gast bei den Dingelstedter Einradfahrern. Und auch dieses Mal kommt sie nicht mit leeren Händen. Was sie dabei hat und warum.

Kathrin Roesner (zweite von links) sorgt mit gesponserten Shirts und Jacken für einen einheitlichen Look bei den Dingelstedter Einradfahrern.

Dingelstedt - Elf Jacken und 14 T-Shirts hat Katrin Roesner dabei, als sie dieser Tage erneut beim Training der Dingelstedter Einradfahrer in der örtlichen Mehrzweckhalle vorbeischaut.

„Ich bin über die Bekanntschaft mit Steffi Erdmann, die Betreuerin der Einradfahrer, auf die Truppe aufmerksam geworden“, berichtet die Wernigeröderin. „Ich war von Anfang an begeistert von diesem Sport, auch weil es eben einmal etwas anderes als Fußball oder Handball ist.“

Als dann die Anfrage nach potenzieller Unterstützung kam, habe sie nicht lange überlegen müssen, berichtet die Betreiberin einer Versicherungsagentur. „Ich habe das auch selbst schon ausprobiert und das ist wirklich ein wahnsinniger Balanceakt“, erzählt sie. „Ich möchte gern den Nachwuchs unterstützen und finde es toll, dass die eben nicht nur an der Playstation oder dem Handy sitzen, sondern aktiv sind und so fleißig hier trainieren und üben.“

Und so hat sie schon zum wiederholten Mal T-Shirts und Jacken, inklusive Bedruckung gesponsert. Wie auch dieses Mal. „Und das wird sicher nicht das letzte Mal sein“, verspricht sie mit einem Augenzwinkern.

„Wir sind mega dankbar“, sagt Rosemarie Lodahl, Mitbegründerin und „gute Seele“ der Gruppe im Namen aller.

„Gerade für unsere Kleinsten ist es toll, dass sie jetzt Sachen haben, die ihnen auch passen“, ergänzt Mitglied und Trainerin Annika Lodahl. „Und besonders die Jacken sind super, weil es in den Hallen bei den Wettkämpfen mitunter recht frisch ist. Jetzt können wir uns in einheitlichem Look toll präsentieren.“

Die nächste Möglichkeit zu einer solchen Präsentation steht auch bereits vor der Tür: Ende Oktober findet die Norddeutsche Meisterschaft in Nordrhein-Westfalen statt, für die sich vier der Dingelstedter über die Ostdeutsche Landesmeisterschaft qualifiziert haben (die Volksstimme berichtete).

Wer sich selbst einmal ein Bild machen will, ist zu den Trainingszeiten freitags von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr gern gesehen.