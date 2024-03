In Schlanstedt stand für die Grundschüler eine besondere Lerneinheit auf dem Stundenplan.

Neue Aktion an der Schlanstedter Grundschule: Kein Stress mehr im Schulbus

In der Grundschule Schlanstedt fand kürzlich ein Sicherheitstraining zum Verhalten im Schulbus statt.

Schlanstedt. - „Immer wieder haben uns Kinder berichtet, dass es im Schulbus sehr laut ist, viele Kinder nicht auf ihren Plätzen sitzen bleiben, dass gegessen und getrunken wird und vieles mehr“, berichtet Anika Schulze. Sie ist Leiterin der Grundschule Schlanstedt – und sieht sich bereits seit einer Weile mit Problemen während der Busfahrt im Schulbus konfrontiert.

„Nach mehrmaligen Belehrungen der Lehrer gegenüber den Schülern, die leider erfolglos blieben, sahen wir uns gezwungen, einen anderen Weg einzuschlagen und haben entschieden, mit allen Kindern ein Bustraining durchzuführen. Um zu zeigen, wie man sich richtig verhält, Rücksicht aufeinander nimmt und mehr“, berichtet sie weiter.

Also habe man bei den Harzer Verkehrsbetrieben und der Polizei nach Unterstützung angefragt – und diese auch prompt erhalten. „Dafür möchten wir uns auch nochmal bedanken“, so Schulze. „Besonders bei unserem Busfahrer Volker Matthes, der an diesem Tag eigentlich einen freien Tag hatte und trotzdem da war.“

Theorie und Praxis

In verschiedenen Einheiten wurde gruppenweise sowohl theoretisch als auch praktisch mit den Kindern gelernt und geübt. Dabei ging es unter anderem um das korrekte Verhalten an der Bushaltestelle sowie natürlich im Bus. Auch das sichere Überqueren der Fahrbahn vor und nach dem Busfahren wurde geübt.

Urkunde zum Abschluss

Im Anschluss an diese spezielle Unterrichtseinheit mussten die Grundschüler ihr neuerworbenes Wissen dann in einem kleinen Test unter Beweis stellen – und erhielten sogar am Ende eine Urkunde, wenn sie diesen bestanden hatten.

„Wir hoffen sehr, dass dieses Training nachhaltigen Erfolg hat und sich Probleme während der Busfahrt damit erledigt haben“, sagt Schulleiterin Anika Schulze abschließend.