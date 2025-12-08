Die Ausstellung „Rückkehr ohne Ankunft“ in der Huysburg dreht sich um ein knapp 400 Jahre altes Buch. Warum dies verschollen war und was der Huy-Neinstedter Künstler Olaf Wegewitz damit zu tun hat.

Neue Ausstellung: Wie ein verloren geglaubtes Buch auf die Huysburg zurückkehrt - zumindest ein bisschen

Olaf Wegewitz an dem Herbar, das in der neuen Ausstellung auf der Huysburg zu sehen ist.

Huysburg/Huy-Neinstedt. - Ein Herbar oder Herbarium ist eine Sammlung konservierter Pflanzen oder Pflanzenteile in meist getrockneter oder gepresster Form. Ein solches Buch, erstellt vom Mönch Medardus im Jahr 1631, war auch einmal Bestandteil der umfangreichen Bibliothek der Huysburg. Als diese aber mit der Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts aufgelöst wurde, verschwand es.