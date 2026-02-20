Einfach einsteigen und mitfahren, ohne erst stundenlang Tarifzonen heraussuchen und passende Fahrkarten finden zu müssen. Das ist in Halberstadts Bussen und Straßenbahnen dank neuer Technik möglich. Aber wird das auch genutzt?

Die neuen Check-in-Check-out-Systeme in den Stadtbussen und Straßenbahnen der Halberstädter Verkehrsgesellschaft erleichtern das Bezahlen.

Halberstadt. - Ein Hauch von London, Paris und Amsterdam erleben Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs im Harz. Schließlich kann man auch hier einfach mit seiner Debitkarte am Lesegerät ein- und auschecken und bekommt immer den günstigsten Tarif abgerechnet. Kein Suchen nach Tarifzonen und Fahrkarten mehr.