Neue Hoffnung für Campingplatz

Seit über einem Jahr begleitet die Volksstimme den Unternehmer Sebastian Otto durch die Coronakrise. Er betreibt den Campingplatz am Halberstädter See.

Verwaiste Stellplätze auf dem Campingplatz am Halberstädter See.

Halberstadt- Die Verzweiflung ist groß beim Campingplatz-Betreiber Sebastian Otto. Vor sieben Monaten musste er sein Tourismus-Unternehmen, den Campingplatz am Halberstädter See, Corona bedingt schließen. Jetzt geht es finanziell ans Eingemachte“, sagt Sebastian Otto. Doch langsam keimt Hoffnung beim Halberstädter.

Die Inzidenzzahlen im Land und auch endlich im Landkreis Harz gehen zurück. Der Neustart seines Unternehmens rückt damit in greifbare Nähe. „Hoffnung auf Öffnung meines Campingplatzes hatte ich schon vor dem Herrentag. Leider erfüllte sich diese nicht. Ich durfte aufgrund der hohen Infektionszahlen den Platz noch nicht öffnen.“

Hoffnung auf den Neustart wächst

„Spätestens am 1. Juni möchte ich den Platz für meine Gäste wieder öffnen. Nach harten Monaten zeichnet sich ein Silberstreif am Horizont ab“, ist der Unternehmer erleichtert. Sein Telefon stünde schon seit Tagen nicht mehr still. Urlauber wollten schon zum Pfingst-Wochenende bei ihm buchen. „Der Campingplatz wäre voll gewesen. Corona hat alles kaputt gemacht. Leider musste ich allen absagen“, obwohl die Einnahmen für das Unternehmen bitter notwendig gewesen wären.“ Hart sei es, dass sowohl das Oster-Geschäft als auch das Pfingstwochenende ins Wasser gefallen sind.

Bislang sei ihm noch nicht bekannt, unter welchen Bedingungen er seinen Campingplatz wieder öffnen darf, rätselt am Freitag vergangenen Woche der Campingplatz-Chef. „Müssen die Gäste einen negativen Coronatest vorweisen, wenn sie anreisen? Müssen sie sich alle zwei Tage erneut testen lassen, wie es in den Modellregionen in Schleswig-Hollstein der Fall war? Derzeit gibt es noch viele offene Fragen zum Neustart“, rätselt Sebastian Otto.

Für den Halberstädter sind Feiertage wie Ostern und Pfingsten wichtige wirtschaftliche Standbeine, betont er. Zwar verdient das Familienunternehmen mit den Dauercampern, die ihre Wohnwagen das ganze Jahr über auf dem Platz stehen lassen, Geld. „Das wird immer im Januar eines Jahres überwiesen und reicht dann meist bis zum Osterfest“, berichtet der Unternehmer. Die Einnahmen würden gerade so die Unkosten decken, die für den Platz anfallen. Diese Einnahmen gab es aber in diesem Jahr nicht. Darum ging es an das Eingemachte, an die finanziellen Reserven. „Mir blieb jetzt nichts anderes übrig, als einen Antrag auf Überbrückungshilfe zu stellen und Gespräche mit der Bank zu führen“, berichtet Sebastian Otto.

Seit 2. November 2020 ist Platz geschlossen

Bereits im vergangenen Jahr ist durch die Corona-Pandemie der Osterurlaub und damit das Geschäft ins Wasser gefallen. Damals der erste harte Schlag ins Kontor der Familie Otto. Zur Osterzeit war der Platz lange im Voraus fast vollständig ausgebucht. Dann musste er schließen und alle Reservierungen absagen. „Wirtschaftlich war das für mich eine ­Katastrophe“, berichtete der Halberstädter. Das Frühjahr sei für seinen Platz eine wichtige ­Größe bei einem Jahresumsatz von 100 000 bis 120 000 Euro. Kurz vor dem Pfingst-Wochenende 2020 konnte der Betrieb dann glücklicherweise wieder unter strengen Hygieneauflagen durchstarten.

„Die Sommersaison danach war toll, der Platz sehr gut gebucht. Nicht zuletzt, weil immer mehr Urlauber in Deutschland verreisen“, so Sebastian Otto. Dann folgte im Spätherbst die erneute Katastrophe. Am 2. November 2020 mussten alle Tourismus-Betriebe in Deutschland schließen. Auch für Sebastian Otto war es erst einmal das Aus für eine lange Zeit. Für sieben lange Monate. Der Halberstädter ist froh, dass seine Frau, die sonst in der Hauptsaison in der Gaststätte kocht, noch einen Zweitjob hat und damit Geld verdient.

Sebastian Otto treffen allerdings nicht nur die innerdeutschen Reisebeschränkungen. Die Coronakrise in Europa hinterlasse im Betrieb ebenfalls Spuren. Der Campingplatz am Halberstädter See sei bei vielen internationalen Gästen sehr beliebt. Gut ein Drittel der etwa 6000 Gäste in einer normalen Saison komme aus dem europäischen Ausland – unter anderem aus den Niederlanden, Belgien und Schweden. Das Problem: Niemand wisse, wann in Europa grenzenloses Reisen wieder möglich sei.