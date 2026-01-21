weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Veranstaltung im Harz: Neue Medienwelt: Harztheater bringt mit „GeminEye“ Welturaufführung auf die Bühne

Jetzt einschalten
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle

Veranstaltung im Harz Neue Medienwelt: Harztheater bringt mit „GeminEye“ Welturaufführung auf die Bühne

Instagram, Facebook, TikTok – die sozialen Medien bestimmen mehr und mehr den Alltag. Ein Thema, das auch im Harztheater eine Rolle spielt. Und nun eine Welturaufführung zur Folge hat.

Von Sabine Scholz 21.01.2026, 18:15
Probenszenen zu dem neuen Jugendstück „GeminEye“, das am 23. Februar am Harztheater seine Welturaufführung erlebt. Mia (Luisa Jäger, Bildmitte) begegnet ihrem Internet-Avatar.
Probenszenen zu dem neuen Jugendstück „GeminEye“, das am 23. Februar am Harztheater seine Welturaufführung erlebt. Mia (Luisa Jäger, Bildmitte) begegnet ihrem Internet-Avatar. Foto: Katja Stützer/Harztheater

Halberstadt/Quedlinburg. - Ein Avatar übernimmt das eigene Auftreten. Was der Niederländerin Shirley Gast beim Schreiben von „GeminEye“ wie Fiktion erschien, wird inzwischen Realität. Nicht die einzige Besonderheit des Stücks, das am 23. Februar 2026 im Harz seine Welturaufführung erlebt.