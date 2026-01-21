Instagram, Facebook, TikTok – die sozialen Medien bestimmen mehr und mehr den Alltag. Ein Thema, das auch im Harztheater eine Rolle spielt. Und nun eine Welturaufführung zur Folge hat.

Neue Medienwelt: Harztheater bringt mit „GeminEye“ Welturaufführung auf die Bühne

Probenszenen zu dem neuen Jugendstück „GeminEye“, das am 23. Februar am Harztheater seine Welturaufführung erlebt. Mia (Luisa Jäger, Bildmitte) begegnet ihrem Internet-Avatar.

Halberstadt/Quedlinburg. - Ein Avatar übernimmt das eigene Auftreten. Was der Niederländerin Shirley Gast beim Schreiben von „GeminEye“ wie Fiktion erschien, wird inzwischen Realität. Nicht die einzige Besonderheit des Stücks, das am 23. Februar 2026 im Harz seine Welturaufführung erlebt.