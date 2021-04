Neue Tafel erinnert an jüdische Geschichte in Halberstadt

Halberstadt

Eine schlichte Tafel informiert seit Montag, 12. März, wieder über einen Abschnitt Halberstädter Geschichte, der das Ende der jüdischen Gemeinde kennzeichnet. Der 23. November 1942 war der Tag, an dem die letzten Juden aus Halberstadt deportiert worden waren. Vor allem Bewohner des jüdischen Altersheimes an der heutigen Straße der Opfer des Faschismus waren damals in die Ghettos und von dort in die Vernichtungslager deportiert worden. „Eigentlich wollten wir die Tafel schon im vergangenen November an die Öffentlichkeit übergeben“, berichtet Bettina Oelmann. Gemeinsam mit Hannah Becker und Jürgen Jüling engagiert sich die Halberstädterin dafür, das die in Halberstadt vorhandenen Tafeln zum Gedenken an jüdisches Leben in der Stadt erhalten bleiben.

Die Tafel in der Plantage war bereits einmal zerstört worden, bis zum Montag stand nur das Metallgestell in Sichtweite der Rückfront des Altersheimes. Am 12. April, dem Tag, an dem vor 79 Jahren 150 jüdische Halberstädter in den Tod deportiert wurden, wurde nun die neue Tafel, die dank einer Spende des Ortsverbandes der Linken angefertigt werden konnte, angebracht.