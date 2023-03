In Harsleben wurde mit den Arbeiten am dritten Bauabschnitt begonnen. Zu den derzeitigen Arbeiten gehört das Auffräsen der Teilflächen der alten Asphaltstraße und Kanalarbeiten. Das führt zu Einschränkungen für Anwohner.

Straßensanierung in Harsleben

Für die Sanierung der Quedlinburger Straße in Harsleben wurde mit dem Abfräsen der alten Asphaltdecke begonnen.

Harsleben - Die Straßenarbeiten in Harsleben schreiten weiter voran. Der dritte Bauabschnitt für die Sanierung der früheren Bundesstraße 79 in der Vorharz-Gemeinde ist in dieser Woche (ab dem 27. März) gestartet.