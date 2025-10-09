Ab Januar sollen in Halberstadt neue Beitragssätze gelten, die Eltern zahlen, wenn ihre Sprösslinge Krippe, Kindergarten oder Hort besuchen. Das hatte der Stadtrat Ende August mehrheitlich so beschlossen. Jetzt entwickelt sich neuer Streit in der Angelegenheit.

Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Halberstadt sollen ab Januar 2026 steigen.

Halberstadt. - Direkt nach dem Beschluss höherer Kita-Gebühren, hatte die Fraktion AfD/Freie Wähler im Stadtrat Halberstadts angekündigt, Veto einzulegen und den bereits abgestimmten Beschluss im November noch einmal zur Debatte stellen zu wollen. Das könnte jetzt nach hinten losgehen.