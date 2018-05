Kurskorrektur bei Kreisverwaltung und Harzer Verkehrsbetriebe. Nach den Sommerferien soll ein überarbeiteter Busfahrplan in Kraft treten.

Halberstadt l Halbe Rolle rückwärts: Zum ersten Schultag nach den Sommerferien am 9. August soll im Harzkreis ein überarbeiteter Busfahrplan in Kraft treten, in dem die Belange von Schülern wieder deutlich stärker berücksichtigt werden. Diese grundsätzliche Richtungsentscheidung haben die Verantwortlichen von Kreisverwaltung und Harzer Verkehrsbetrieben (HVB) nun festgezurrt. Das Hauptaugenmerk soll dabei auf einer „stärkeren Priorisierung des Schülerverkehrs“ liegen, so Vize-Landrätin Heike Schäffer und HVB-Geschäftsführer Bjoern Smith am Montag. Diesen ersten grundsätzlichen Korrekturen sollen voraussichtlich im Dezember und im kommenden Jahr weitere folgen, um den Fahrplan weiterzuentwickeln und zu optimieren.

Damit vollziehen Kreisverwaltung und HVB eine grundsätzliche Kurskorrektur und reagieren auf die massive Kritik, die seit dem Start des neuen Fahrplans Mitte April aufgekommen war. Mit der Fokussierung auf Vertaktung und Verknüpfung der Linien einerseits und dem Wegfall des klassischen Schüler- zugunsten des Jedermann-Verkehrs waren insbesondere für Schüler oft massive Verschlechterungen verbunden. Und es war eine Pleite mit Ansage: Nachdem kurz vor dem ursprünglichen Start Ende vorigen Jahres massive Probleme aufgetaucht waren, hatte Landrat Martin Skiebe (CDU) den Termin zweimal bis Mitte April verschoben und sich zuvor bei allen Verantwortlichen rückversichert. Aber auch seither hagelt es Kritik.

„Wir verknüpfen jetzt die positiven Effekte und Komponenten beider Fahrpläne“, skizzierte Smith die bevorstehende Aufgabe. Und dabei habe der Schülerverkehr Priorität, so Heike Schäffer. Da in den vergangenen Wochen zahlreiche Beschwerden und Hinweise eingegangen seien, wisse man recht genau, wo nachjustiert werden müsse, so Smith.

Bilder Heike Schäffer Foto: Kreisverwaltung



Letzteres hatten die HVB punktuell schon seit April versucht, soweit dies im engen Korsett des Fahrplan-Konstrukts möglich war. Da diese Nachbesserungen nur punktueller Natur waren und die Kritik anhielt, war zuletzt im Kreistag auch die Forderung nach einer gänzlichen Rückkehr zum alten Fahrplan laut geworden – insbesondere bei der CDU.

Beim Zusammenführen beider Fahrpläne sehen sich nun HVB und Kreisverwaltung gefordert. Das mit dem Entwickeln des neuen Fahrplans beauftragte Hamburger Planungsbüro bleibe außen vor, hieß es. Zur Frage der Verantwortung für die Pleite wollten sich weder Bjoern Smith noch Heike Schäffer äußern: „Die Pleite hat verschiedene Ursachen. Deren Aufarbeitung ist aber nachrangig. Wir werden jetzt alle Kraft darin verwenden, die bestehenden Probleme abzustellen.“