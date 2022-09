Neuer Schatz fürs Städtische Museum Halberstadt

Halberstadt - Mit Freude wurden am gestrigen Freitag im Städtischen Museum Halberstadt drei Werke des 1815 in Halberstadt geborenen und wohl 1872 in Berlin verstorbenen Künstlers Theodor Hellwig präsentiert. Das Selbstporträt Hellwigs (rechts) befindet sich seit 2015 im Besitz des Hauses, die Pastellstudie, die Museumsmitarbeiter André Pohl zeigt, ist ein Archiv-Fund.