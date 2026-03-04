Sabine Sattler hat im März ihren Dienst für Seniorenbegleitung in einigen Huy-Orten und Halberstadt gestartet. Was sie hierbei plant und warum sie das macht.

Eilsdorf. - „Ursprünglich bin ich gelernte Agrotechnikerin und bei der LPG Trecker gefahren“, erzählt Sabine Sattler. Nach einer Zeit beim Maschinenbau Halberstadt habe sie nach der Wende eine Umschulung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau absolviert und war im Einzelhandel tätig. Und jetzt Seniorenbegleitung?