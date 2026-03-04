weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Senioren im Harz: Neues Angebot: Unterstützung für Senioren und ihre Angehörigen

Senioren im Harz Neues Angebot: Unterstützung für Senioren und ihre Angehörigen

Sabine Sattler hat im März ihren Dienst für Seniorenbegleitung in einigen Huy-Orten und Halberstadt gestartet. Was sie hierbei plant und warum sie das macht.

Von Maria Lang 04.03.2026, 18:15
Sabine Sattler (links) mit ihrer Mutter Christine Vossler.
Sabine Sattler (links) mit ihrer Mutter Christine Vossler. Foto: Maria Lang

Eilsdorf. - „Ursprünglich bin ich gelernte Agrotechnikerin und bei der LPG Trecker gefahren“, erzählt Sabine Sattler. Nach einer Zeit beim Maschinenbau Halberstadt habe sie nach der Wende eine Umschulung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau absolviert und war im Einzelhandel tätig. Und jetzt Seniorenbegleitung?