Neues Café für Ausflügler in Eilenstedt

Der Huy-Radweg entlang der alten Bahntrasse ist unter Radlern sehr beliebt und lockt immer mehr Touristen in die Region. Zur Verpflegung entsteht aktuell ein Café in Eilenstedt.

Marko, Carmen und Antonia Holzberg (von links) haben den „Kaffeetreff“ ins Leben gerufen. Im ehemaligen Kindergarten sollen fortan in Form eines kleines Cafés Kaffe, Kuchen und Eis verkauft werden.

Eilenstedt - „Seit der Huy-Radweg immer mehr Formen annimmt, fahren auch wir viel Fahrrad an den Wochenenden“, berichtet Carmen Holzberg. „Allerdings fanden wir es als Familienausflug immer irgendwie doof, ohne Ziel loszufahren. Schöner hätten wir es gefunden, irgendwo hinzufahren, da einen Kaffee trinken oder ein Eis oder Stück Kuchen essen zu können und dann wieder zurückzufahren – aber da ist ja hier in der Region die Auswahl nicht so wirklich riesig.“