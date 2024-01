Die alte Schule in Schlanstedt wird weiter mit Leben gefüllt. Was künftig und ab wann hier zu sehen sein wird.

Neues Leben in alter Schule: Weitere Inhalte in der Heimatstube

Schlanstedt. - Seitdem die ehemalige Sekundarschule in Schlanstedt 2003 vom Heimatverein des Huy-Ortes übernommen worden ist, hat sich in den Räumlichkeiten so einiges getan. Neben unterschiedlichsten Gewerken vom Sattler bis zum Stellmacher, einem historischen Klassenzimmer und mehr Geschichtlichem haben auch die örtlichen Vereine hier Platz gefunden.