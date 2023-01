Seit September gibt es das neu geschaffene Netzwerk „engagiert im Huy“. Wer dahintersteckt und was genau damit erreicht werden soll.

Gemeinde Huy - Sich ehrenamtlich zu engagieren, steht bei vielen Leuten auf der Liste der Dinge, die man gerne einmal machen würde. Doch meist scheitert es dann bei der Umsetzung an einfachen Dingen und Fragen, die nicht allein beantwortet werden können: Wo wende ich mich denn hin? Was genau möchte ich eigentlich machen? Was kann ich? Wo ist Bedarf? Und wie ist das eigentlich mit der Versicherung?