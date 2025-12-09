Mit ein wenig Verspätung öffnet der Mega-Mietpark in Halberstadt am 1. Dezember seine zahlreichen Tor und Türen. Das erwartet die Kunden.

Hereinspaziert. Am 1. Dezembrer öffnen sich die Türen des Mega-Mietparks in Halberstadt. Fabian Töws hält sogar Gitterwagen bereit.

Halberstadt. - Es ist eine Premiere für die Region. Am 1. Dezember öffnet der Mega-Mietpark am Sülzegraben in Halberstadt und die Laer-Gruppe bringt damit ein neues Konzept für gewerblich oder privat genutzte Räume in den Harz. Firmenchef Georg Laer ist vom Erfolg überzeugt.