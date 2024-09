Bildungsministerin Eva Feußner träumt davon, die Mindestschülerzahlen an den Grundschulen anzuheben: Was das für die Schulen zwischen Halberstadt, Vorharz und Osterwieck bedeutet.

Halberstadt/Huy/Vorharz/Osterwieck. - Ein Gesetzentwurf aus dem Hause von Bildungsministerin Eva Feußner sorgt für Unruhe in Harzer Kommunen, an Grundschulen und bei Politikern. Die CDU-Ministerin will die Mindestzahl von Schülern in Eingangsklassen anheben. Was bedeutet das - setzt sich Feußner mit ihren Plänen durch - für die Grundschulen der Verbandsgemeinde Vorharz, dem Huy sowie Halberstadt und der Stadt Osterwieck?