Neun Tipps fürs Wochenende: Das kann im Harz erlebt werden

Langweilig wird es an diesem Wochenende im Harz bestimmt nicht. Die Schierker Wintersportwochen beginnen und locken wie auch der Harzer Kulturwinter mit tollen Events. Aber auch viele weitere Veranstaltungen sorgen für ein abwechslungsreiches Wochenende.

Wer am Wochenende eine Grünkohlwanderung unternehmen möchte, kann dies tun. Das Gut Mahndorf bei Langenstein organisiert eine solche Unternehmung. Hinterher wird sich noch gestärkt. Mit was? Natürlich mit Grünkohl.

