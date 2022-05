Neustart fürs Schauener Schützenfest

Das erste Schützenfest im Umland von Osterwieck seit 2019 steht an. Schauen möchte über Pfingsten nach den beiden Pandemiejahren an frühere Feste anknüpfen.

Schauen - Schauen nimmt nach zwei Corona-Jahren seine Tradition wieder auf und veranstaltet zu Pfingsten sein Schützenfest. Wie von alters her seit 1927. In den Jahren 2020 und 2021 mussten die Schützenfeste im Dorf zwar ausfallen, die Könige wurden aber in Phasen, in denen es möglich war, dennoch ermittelt.