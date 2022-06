Neustart in Halberstadt mit besonderer Showeinlage

Einer der Höhepunkte des 23. Harzer Landwirtschaftsfestes in Halberstadt war die 5. Bundesschau Rotes Höhenvieh der Bundesarbeitsgemeinschaft Rotes Höhenvieh und der Rinder-Allianz. Am Sonntagvormittag (26. Juni) wurden die Tiere präsentiert, von einer Jury bewertet und anschließend die Preise in den Kategorien Färsen, Jungrinder, Jungbullen, Kühe mit Kälbern und Altrinder vergeben. Allein drei Pokale gingen an den Brockenbauer Thielecke aus Tanne.

Gerald Eggert