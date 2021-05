Neustart nach Corona-Schließung

Halberstadt - Sieben harte Monate der coronabedingten Zwangsschließung liegen hinter dem Team des Freizeit- und Sportzentrums Halberstadt (FSZ). „Endlich ist es soweit, wir sind wieder für unsere Gäste da“, freut sich FSZ-Geschäftsführer Derk Bartel. Den Anfang macht am kommenden Montag, 31. Mai, das Sport Land. Einen Tag später, am 1. Juni, folgen dann das Sea Land, der Halberstädter See und das Sommerbad in Langenstein, so Derk Bartel. Leider gehöre der Sauna-Bereich noch nicht dazu. „Das bedauern wir sehr. Zumal der Zugang zu den Saunen sowieso entsprechend ihrer Größe begrenzt ist und sie nachgewiesenerweise keine Infektionsherde sind. Aber die 13. Landesverordnung will es so.“

Ein erster Hoffnungsschimmer liegt bereits einen Monat zurück - die Öffnung des Beauty Lands mit Friseur und Fußpflege am 24. April. Ab sofort seien dort alle Behandlungen wieder möglich, die Testpflicht fällt weg. Lediglich das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht, so Derk Bartel.

Zutritt nur mit Test, Impfung oder für Genesene

Ein einfaches Zurück zu den Vor-Corona-Zeiten gibt es mit der Wiedereröffnung im FSZ jedoch nicht, sagt der Geschäftsführer. Auch wenn die Infektionszahlen derzeit sinken, gilt ein strenges Hygienekonzept mit Abstandsregeln und Zugangsbeschränkungen, so Derk Bartel. So dürfen sich im Sea Land maximal 170 Personen gleichzeitig aufhalten. Normal sind es 350.

Um die Freizeitanlage nutzen zu können, gilt für Besucher die sogenannte 3-G-Regel. Sie müssen entweder einen aktuellen Test vorzeigen, nachgewiesen von einer Covid-19-Erkrankung genesen sein beziehungsweise eine Impfung nachweisen (am 15. Tag nach der zweiten Impfung). Für Kinder unter sechs Jahren ist dies nicht erforderlich.

„Darüber hinaus ist eine Registrierung zur Kontaktnachverfolgung im Ansteckungsfall erforderlich“, betont Derk Bartel. Dafür gebe es zwei Möglichkeiten. Die Gäste nutzen mit ihrem Handy die PassGo-App oder sie füllen ein Informationsblatt mit ihren Kontaktdaten aus. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist beim Betreten und beim Verlassen des Schwimmbades für jeden Gast Pflicht, so der Geschäftsführer.

Seit einigen Tagen zieht langsam wieder Leben in den großen Freizeit- und Sportkomplex im Süden Halberstadts ein. Dazu gehört, dass erst einmal die 80 Mitarbeiter wieder aktiviert werden mussten. „Wir waren alle, auch die Leitungsebene, in Kurzarbeit“, berichtet Derk Bartel. Vor der Wiedereröffnung gebe es viel zu tun. Immerhin benötigt man etwa 14 Tage zum Hochfahren der gesamten Technik. Sieben Monate Schließung setzen eben „Staub“ an.

Der gesamte Gebäudekomplex an der Gebrüder-Rehse-Straße ist auf den Notbetrieb heruntergefahren worden. Dazu gehörte die Heizung. Die Temperatur wurde auf 15 Grad gesenkt. Allerdings musste die Lüftung permanent weiterlaufen, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Jetzt werden Luft und Wasser in den Becken wieder aufgeheizt.

Es erfolgt eine grundhafte Reinigung in allen Räumen, berichtet Gido Maak, Bereichsleiter Bäder Halberstadt. Komplett konnte der Badebereich während der Schließung nicht heruntergefahren werden. Einige Beschäftigte kamen während der Schließung zwei bis drei Stunden in der Woche zur Wartung der Technik ins Haus. Das Wasser musste in Bewegung bleiben, die Duschen alle 72 Stunden betätigt werden, damit sich keine Legionellen (gefährliche Bakterien) einnisten können.

Pandemie hinterlässt wirtschaftliche Schäden

14 Monate Corona-Pandemie und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Auswirkungen bekam das FSZ in aller Härte zu spüren.

Die Mitarbeiter mussten zweimal in die Kurzarbeit. Für die Motivation der Belegschaft eine harte Herausforderung. Das Freizeit- und Sportzentrum ist in der gesamten Region ein Gästemagnet. Etwa 350 000 Besucher zählen laut Geschäftsführung das Sea Land mit Sauna, Sport Land und Beauty Land.

Während eines Volksstimme-Gespräches im Februar diesen Jahres informierte Christian Mokosch, neben Derk Bartel der zweite Geschäftsführer, über die coronabedingten wirtschaftlichen Auswirkungen. Durch die Schließungen verzeichnete das FSZ bis dahin einen Einbruch von 30 Prozent – also fast 105 000 Gäste weniger als in einem ganz normalen Jahr. Damit brachen natürlich auch die Einnahmen des FSZ ein.

„Der Umsatz liegt sonst bei um die vier Millionen Euro im Jahr. Die Erlöse sind bislang um 25 Prozent zurückgegangen“, zog damals Christian Mokosch eine bittere Bilanz. Das sind etwa eine Million Euro. Mit jeder weiteren Woche würde die Negativbilanz natürlich weiter wachsen. Es folgten weitere Monate.