  4. Kommunalpolitik im Harz: Nils Johannson ist erster Kandidat für Bürgermeisterwahl im Huy

Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl - einer von ihnen: Der Dingelstedter Nils Johannson, der für die SPD antritt.

Von Maria Lang 07.12.2025, 18:00
Der Dingelstedter Nils Johannson stellt sich als SPD-Kandidat zur Wahl für den Bürgermeister-Posten im Huy. Foto: Maria Lang

Dingelstedt. - „Das war tatsächlich gar nicht so geplant“, gesteht Nils Johannson mit einem Lachen. Ursprünglich habe er ab Januar eine neue Stelle im Landkreis Goslar antreten wollen - „doch dann haben wir innerhalb der Familie viel über den Bürgermeisterposten gesprochen und diskutiert“. Auch sein Schwiegervater Andreas Schumann, der selbst einmal Bürgermeister im Huy war, habe wesentliche Impulse gegeben.