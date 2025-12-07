Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl - einer von ihnen: Der Dingelstedter Nils Johannson, der für die SPD antritt.

Dingelstedt. - „Das war tatsächlich gar nicht so geplant“, gesteht Nils Johannson mit einem Lachen. Ursprünglich habe er ab Januar eine neue Stelle im Landkreis Goslar antreten wollen - „doch dann haben wir innerhalb der Familie viel über den Bürgermeisterposten gesprochen und diskutiert“. Auch sein Schwiegervater Andreas Schumann, der selbst einmal Bürgermeister im Huy war, habe wesentliche Impulse gegeben.