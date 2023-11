Langenstein. - Seit Monaten warten die Langensteiner nun schon auf das neue Wartehäuschen, das die neue Bushaltestelle für die Linien 16 (Halberstädter Verkehrs-Gesellschaft) und 231 (Harzer Verkehrsbetriebe) in der Bahnhofstraße bekommen soll. Und es wird wohl noch weitere Monate dauern, informierte Ortsbürgermeister Holger Werkmeister (FDP) auf Volksstimme-Anfrage. Nicht nur die Anlieger im Umfeld der neuen Haltestelle hatten ihr Veto gegen die Errichtung des Buswartehäuschens eingelegt, sondern mittlerweile auch die Halberstadtwerke. Der Grund: Eine Gasleitung verlaufe dort und dürfe nicht überbaut werden.

Holger Werkmeister ist verärgert. Damit habe sich die erst vor Kurzem erfolgte Umverlegung der Haltestelle vom Gewerbegebiet in das Dorf erledigt. Alles müsse wieder auf Anfang gestellt werden. „Das bedeutet, die neue Haltestelle in der Bahnhofstraße wird wieder umverlegt an den alten Standort im Gewerbegebiet“, erklärt der Ortsbürgermeister. Im ersten Anlauf war der Aufbau des schützenden Unterstandes dort gescheitert, weil die Grundstücksbesitzer sich dagegen ausgesprochen hatten. Das Problem gebe es nun nicht mehr, weil im öffentlichen Raum gebaut werde, so Holger Werkmeister. Dafür gibt es sogar Fördermittel in Höhe von etwa 28.000 Euro. Aber: Aufgrund der Ausschreibung der Arbeiten könne das Wartehäuschen nun frühestens 2024 aufgestellt werden.

Langensteiner hatten sich für den Kauf und die Errichtung eines Wartehäuschens an der Haltestelle im Gewerbegebiet engagiert. Hintergrund dafür war, dass die Schulkinder dort ungeschützt auf freier Feldflur Wind und Wetter ausgesetzt waren. Auf etwa 15.000 Euro wurden die Kosten für den Neukauf geschätzt. Der Langensteiner Stefan Gerecke fand im Internet bei Ebay ein gebrauchtes Buswartehäuschen für 450 Euro plus Transportkosten in Höhe von 150 Euro.