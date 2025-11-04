weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Brandschutz im Harzkreis: Notfall in Veltheim: Erster Einsatz für das neue Feuerwehrfahrzeug in Rekordzeit

Welcher herausfordernde Notfall mitten im Wald in Rekordzeit für den ersten Einsatz des neuen Löschwagens der Veltheimer Ortswehr gesorgt hat.

Von Vera Heinrich 04.11.2025, 18:45
Kaum von den Kameraden begrüßt, wurde das neue Löschgruppenfahrzeug der Veltheimer Feuerwehr schon zu seinem ersten Einsatz gerufen.
Foto: Feuerwehr

Veltheim. - Gerade noch mit großem Brimborium von den Osterwiecker Ortswehren begrüßt, musste das neue Löschfahrzeug der Veltheimer Feuerwehr (Harzkreis) in Rekordzeit seinen ersten Einsatz absolvieren. Dieser stellte sich aufgrund des Unfallortes mitten im Wald als besonders herausfordernd dar.