Notfall in Veltheim: Erster Einsatz für das neue Feuerwehrfahrzeug in Rekordzeit

Veltheim. - Gerade noch mit großem Brimborium von den Osterwiecker Ortswehren begrüßt, musste das neue Löschfahrzeug der Veltheimer Feuerwehr (Harzkreis) in Rekordzeit seinen ersten Einsatz absolvieren. Dieser stellte sich aufgrund des Unfallortes mitten im Wald als besonders herausfordernd dar.