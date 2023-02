Feuerwehr Nur mit dem Rückhalt der Familie: Neuer Wehrleiter im Vorharz erzählt über die Arbeit als Feuerwehrmann

Jens Kappe ist der neue Verbandsgemeindewehrleiter im Vorharz. Er kam bereits früh mit der freiwilligen Feuerwehr in Berührung und erklärt, was es bedeutet, in der Feuerwehr zu sein – und wie sich das auf das Leben auswirkt.