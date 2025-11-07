Vier Wochen herrschte Ruhe in der Altstadt von Halberstadt. Die Obdachlose Ines H. hatte sich freiwillig in Therapie begeben. Jetzt lebt sie wieder auf der Straße. So wollen die Anwohner verhindern, dass das Theater von vorne beginnt.

Obdachlose Ines H. zurück in Halberstadts Altstadt - Nerven in Nachbarschaft liegen blank

Veronika Richter (links) und Katrin Köther haben einen Plan, um die Behörden wegen der Obdachlosen Ines H. zum Handeln zu zwingen.

Halberstadt. - Sie ist wieder da, lautet die schlichte Nachricht für die Geschäftsleute und Anwohner in Halberstadts Gröperstraße. Nachdem die Obdachlose Ines H. vier Wochen lang in einer Spezialklinik in Blankenburg behandelt worden war, lebt die 57-Jährige wieder auf der Straße. Sie hat abermals ihr bekanntes Lager bezogen. In der Nachbarschaft liegen die Nerven schon wieder blank.