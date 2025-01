Obdachlose versetzt Halberstädter in Angst - Ehepaar will für Ordnung sorgen

Halberstadt. - Eine Obdachlose sorgt immer wieder Chaos rund um das Einkaufszentrum am Mühlenweg in Halberstadt. Doch die Stadtverwaltung sagt, dass ihr die Hände gebunden sind. Im Kern dreht es sich um Grundrechte und persönliche Freiheit. Ein Ehepaar will dies so nicht hinnehmen.