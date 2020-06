Halberstadt wählt am 5. Juli einen neuen Oberbürgermeister. Sechs Kandidaten treten an. Einer von ihnen ist Christian Hecht (AfD).

Halberstadt l Christian Hecht ging es wie vielen anderen Halberstädtern: Nach der Schule und dem Abitur verließ er Halberstadt, um Rechtswissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen und später Kunstgeschichte an der Universität Leipzig zu studieren. Auslandspraktika führten ihn in Kanzleien nach ­Washington D.C. (USA) und nach Cape Town in Südafrika. „Dort war es überall sehr schön. Doch wie ein Gummiband zog mich Halberstadt zurück. Die Heimat­liebe war ganz einfach zu groß“, sagt der 49-Jährige.

2007 kehrte der selbständige Rechtsanwalt in seine Geburtsstadt zurück, suchte ein eigenes Zuhause und fand es im ehemaligen Spiegelsbergenbahnhof. Das heruntergekommene Gebäude stand damals zur Versteigerung, erinnert sich Christian Hecht. Er kaufte das eindrucksvolle Haus, sanierte es und rettete den ehemaligen Bahnhof damit vor dem weiteren Verfall. Dabei legte er selbst Hand an, betont der Halberstädter.

„Die komplette Fassade habe ich selbst gestrichen.“ Das Engagement wurde im Fassadenverschönerungswettbewerb der Stadt Halberstadt mit einem zweiten Platz belohnt. Heute wohnt er nicht nur im Spiegelsbergenbahnhof, sondern führt dort seine Kanzlei für allgemeines Zivilrecht. ­Sozial engagiert er sich seit 15 Jahren im ­Rotary Club Halberstadt.

Fraktionsvorsitzender in Stadrat und Kreistag

In der Kommunalpolitik ist Christian Hecht noch ein relativ neues Gesicht. Seit 2019 sitzt er mit dem Mandat der AfD in gleich zwei Parlamenten – im Stadtrat Halberstadt und im Kreistag Harz. Der Halberstädter führt in beiden seine Frak­tion als Vorsitzender. Parteipolitisch sei er von zuhause aus nicht vorbelastet gewesen. Die Eltern gehörten keiner Partei an.

„Ich war lange der ­Meinung, dass Angela Merkel eine gute Politik macht. Das änderte sich schlagartig mit der Flüchtlingspolitik der CDU 2015“, sagt Christian Hecht. Ein Jahr später wurde er Mitglied der AfD. „Ich bin nicht gegen Einwanderung. Aber dafür braucht Deutschland wie andere Länder ein Gesetz, um gut ausgebildete Fachkräfte ins Land zu holen.“

Diese Fragen würden allerdings in der Kommunalpolitik keine Rolle spielen. Im Stadtrat Halberstadt geht es um die Entwicklung der Kreisstadt und um die Sorgen und Wünsche der Halberstädter. Das alles unter einen Hut zu bekommen, sei eine Herausforderung. „Wir wollen nicht mit platten Sprüchen im Stadtrat Halberstadt auffallen, sondern eben für die Bürger konstruktiv etwas bewegen“, unterstreicht der Oberbürgermeisterkandidat. Und das sei gar nicht so einfach. „Wünsche zu haben ist eine ­Sache, sie umzusetzen kostet Geld. Und das fehlt in Halberstadt. Das muss sich ändern.“ Dafür will er sich einsetzen, wenn ihn die Halberstädter dafür das Votum geben.

Einwohnerschwund als dringendes Problem

„Wir müssen es schaffen, dass die Einwohnerzahl nicht weiter sinkt.“ Die demografische Entwicklung sei ein riesiges Problem für die Stadt, das für weitere Probleme sorgt – Leerstand bei Wohnraum, Geschäften im Stadtzentrum und letztendlich eine leere Stadtkasse, so Christian Hecht. Ein Beispiel dafür sei der Breite Weg.

„Was hilft es denn, wenn wir für die Neugestaltung viel Geld ausgeben, aber hinter der schmucken Fassade Wohnungen und Gewerbe­flächen verwaist sind“, sagt der Kandidat. 1989 habe die Stadt noch etwa 47 000 Einwohner gehabt, heute seien es in der Kernstadt ohne die sieben Ortsteile noch etwa 33 000. „Das muss sich ändern.“

Halberstadt benötige dringend Unternehmens-Ansiedlungen, um viele Arbeitsplätze zu schaffen, plädiert Christian Hecht. In der Medizin-Technik sei die Stadt schon gut aufgestellt.

Innovationszentrum für 5000 neue Einwohner?

„Wir benötigen aber zusätzlich Zukunftstechnologien. Halberstadt muss zum innovativen Zentrum werden, zum Beispiel für erneuerbare Energien. Dafür reicht es bereits aus, eine wichtige Firma in der Stadt anzusiedeln“, ist sich der Halberstädter ­sicher. Es müsste einen „absoluten ­Kracher“ geben, mit dem innerhalb von fünf bis zehn Jahren die Einwohnerzahl ­Halberstadts um 5000 neue Bürger steigt, die Familien gründen und hier Steuern ­zahlen, so Christian Hecht.

Was qualifiziert Christian Hecht für das Amt des Oberbürgermeisters? Auf diese Frage hat er schnell Antworten. „Bei der OB-Arbeit spielt die politische Meinung keine Rolle. Man ist Chef der Verwaltung und muss zwischen der Verwaltung und dem Stadtrat einen Ausgleich finden“, sieht Hecht seine Rolle im Rathaus, falls er gewählt werden sollte. Es müssen Entscheidungen fallen, um die Stadt ­voranzubringen und damit die Halberstädter selbstbewusster auftreten können. Dafür sei er der richtige Mann, sagt er. „Außerdem bin ein weltoffener Mensch mit Auslandserfahrungen.“

Der Halberstädter sieht sich gut gerüstet für die Arbeit als Stadtoberhaupt. Allerdings hätte er mit einem ganz bestimmten Termin im Kalender des Oberbürgermeisters ein großes Problem, verrät er. In seiner Funktion hält der OB am 8. April zur Gedenkfeier an die Zerstörung Halberstadts am 8. April 1945 eine Rede. „Ich würde kein Wort herausbekommen. Jedesmal, wenn ich bei dem Gedenken dabei bin, stehe ich da und muss heulen“, berichtet Christian Hecht.