Das erste Oldtimer-Treffen am Schützenhaus in Wegeleben war ein voller Erfolg. Viele städtische Vereine und Personen unterstützten die Veranstaltung, auf der Besucher historische Fahrzeuge aller Art bestaunen konnten. Weitere Veranstaltungen sind für 2023 schon geplant.

Wegeleben - Die Abstimmung der Vereinsaktivitäten in der Stadt Wegeleben und seinen Ortsteilen im Frühjahr hat sich gelohnt. Beim ersten Oldtimertreffen in der Stadt sorgten zahlreiche Aktive gemeinsam für eine attraktive Veranstaltung. „Ein Traum geht in Erfüllung“, schwärmte Ilona Schrodetzki vom gastgebenden IFA-Fanclub Harzvorland bei der Eröffnung vor dem Schützenhaus Wegeleben.