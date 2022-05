„Online-Kummerkasten“ in der Gemeinde Huy geöffnet

Kleine Mängel können ab sofort über die Internetseite der Gemeinde Huy schnell und einfach gemeldet werden. Gemeinsam sollen so Missstände effektiver beseitigt werden.

Dingelstedt - Defekte Straßenbeleuchtungen, umgestürzte Bäume, Verunreinigungen von Straßen und Wegen – viele kleine Mängel, vor allem abseits der Ortszentren, werden offiziell selten bemerkt und fallen meist nur den betroffenen Bürgern auf. Diese wissen dann jedoch meist nicht, wohin sie sich mit der jeweiligen Problematik wenden sollen. Dies soll sich nun dank eines neuen Meldesystems für Mängel ändern.

„Unsere Gemeinde ist flächenmäßig sehr groß, da können wir von Verwaltungsseite aus gar nicht immer alles im Blick haben“, erklärt Mitarbeiter Andreas Voigt die Hintergründe. „Und auch unsere Gemeindemitarbeiter, die viel in den einzelnen Orten unterwegs sind, können nicht überall gleichzeitig sein.“

Bundesweite Plattform „Sag's uns einfach“

Deshalb ist bereits im vergangenen Jahr die Idee entstanden, sich als Gemeinde an der bundesweiten Plattform „Sag’s uns einfach“ zu beteiligen. Diese will lokale Strukturprobleme, die von Bürgern bemerkt wurden, online meldbar machen und wird bereits von zahlreichen Kommunen in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Hessen genutzt.

„Bürger wollen einfach und schnell ihre Feststellungen loswerden und erwarten eine kurzfristige Reaktion. Handy und Smartphone sind hier das richtige Werkzeug, gesucht ist der richtige Kontakt für dieses Anliegen. ,Sag's uns einfach’ greift die stetig wachsende Nachfrage von Bürgern und Wirtschaft nach Online-Beteiligung auf“, heißt es seitens des Portals.

„Wir hatten bereits vor Jahren schon einmal ein ähnliches Projekt“, erinnert sich Andreas Voigt, der unter Federführung von Melanie Kohlmeister und gemeinsam mit Annelie Charnofske für dieses neue Beschwerdemanagementsystem zuständig ist. „Das war aber damals mit Kosten verbunden und wurde deshalb irgendwann eingestellt.“ Das neue System, das seit Anfang Februar offiziell freigeschaltet ist, sei hingegen dank Landesförderung für die Kommunen kostenfrei.

Verbindung zwischen Bürgern und Verwaltung

Ziel ist es, eine Verbindung zwischen Verwaltung und Bürgern zu schaffen, die auf für beide Seiten eine Kommunikationsschnittstelle für Beschwerden schafft.

„Die Nutzung des Online-Portals ist sehr einfach und bedienerfreundlich“, erklärt Andreas Voigt. „Man findet den Mängelmelder auf unserer Internetseite unter dem Punkt ,Bürgerservice’. Dort öffnet sich dann eine Karte unserer Region, auf der auch bereits gemeldete Sachen sichtbar sind.“

Bevor man also seinen entdeckten Mangel meldet, kann man sehen, ob dieser eventuell bereits von jemand anderem vermerkt worden ist.

Möchte man eine neue Meldung machen, weil der festgestellte Mangel dort noch nicht auftaucht, hat man die Auswahl zwischen verschiedenen Kategorien: Bäume/Grünflächen, defekte Straßenbeleuchtungen, Gehweg- und Straßenschäden oder illegale Müllablagerungen. „Passt das Anliegen in keine der Kategorien, wählt man ,Ideen und Anregungen’“, sagt Andreas Voigt. „Hier können auch andere Dinge als Mängel vermerkt werden – es muss ja nicht immer nur etwas Negatives sein.“

Nur wenige Angaben erforderlich

Hat man sich für eine Einordnung entschieden, kommt nun die eigentliche Meldung. „Die mit einem Stern versehenen Angaben sind erforderlich“, so Voigt weiter. „Das sind neben einem Nachnamen zur Ansprache vor allem der Betreff und die eigentliche Mitteilung.“ Alle weiteren Angaben – wie die Markierung auf der Karte oder ein angehängtes Foto – würden die Abwicklung einfacher machen, seien aber nicht zwingend. „Wenn der Bürger eine Mailadresse oder Telefonnummer angibt, haben wir zusätzlich die Möglichkeit nachzufragen – und auch ihn über den Fortschritt in der Angelegenheit auf dem Laufenden zu halten“, sagt Andreas Voigt.

Nach dem Absenden erfolgt dann automatisch eine Meldung ans Team, das nach Prüfung das Anliegen dann auf der Seite veröffentlicht und somit für alle sichtbar macht.

Schnelle Weiterleitung an zuständigen Fachbereich

Gleichzeitig erfolgt eine kurze Rückmeldung sowie die Weiterleitung an den jeweils zuständigen Fachbereich. Hat dieser dann den Mangel bearbeitet und im besten Fall behoben, wird dies wiederum zurück ans Beschwerdeteam gemeldet, das dann im System die Angelegenheit als abgeschlossen markiert.

So soll letztlich auch die Transparenz des Verwaltungshandelns gestärkt und der Bürger über den Fortschritt seines gemeldeten Mangels informiert werden. „Hat der Nutzer eine Mailadresse hinterlassen, wird er zusätzlich darüber ebenfalls kontaktiert, sobald es etwas Neues zu seiner Meldung gibt und er muss nicht ständig auf der Seite nachsehen, ob sich bereits etwas getan hat“, erklärt Andreas Voigt.

„Wir sind über jede Meldung dankbar“, so der Mitarbeiter. „Primär ist das System aber dazu da, kurzfristig kleinere Mängel zu beheben – nicht um notwendige große Sanierungsvorhaben anzumerken.“

Meldungen auch mobil möglich

Die Meldung sei selbstverständlich auch mobil per Smartphone möglich. „Das wäre natürlich der Idealfall: Ein Bürger bemerkt, zum Beispiel während eines Spaziergangs, ein Problem – wie eine illegale Müllentsorgung – und meldet diese dann sofort, am besten mit Foto“, so Voigt.

Bis zum gestrigen Tag sind bereits sieben Meldungen im System vermerkt worden, die von defekter Straßenbeleuchtung über verunreinigte Wege bis zu fehlenden Straßenschildern reichen.