Im Huy-Ort anderbeck laufen die Vorbereitungen für einen besonderen Abend. Am 30. August heißt es hier: Film ab! Unter freiem Himmel.

Anderbeck. - In Anderbeck steht eine besondere Veranstaltung an: Am Samstag, 30. August, soll hier ein Open-Air-Kino stattfinden.

Organisator ist der noch junge örtliche Heimatverein Anderbeck.Aktiv.Erleben, der damit seine erste eigene Veranstaltung auf die Beine stellt. „Wir zeigen den Spielfilm 'Ein Dorf schweigt', der zum Großteil hier in Anderbeck gedreht wurde. Das macht den Film für uns natürlich ganz besonders“, sagt Vereinschefin Stefanie Bode. „Die Besucher sollten am besten ihre Picknickdecken mitbringen, Campingstühle sind aber auch willkommen. Für Bratwurst, Popcorn und Getränke ist gesorgt. Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter und werden, falls es doch regnen sollte, dafür sorgen, dass zumindest die Köpfe trocken bleiben.“

Einlass zum Filmabend in Anderbeck ist um 19 Uhr, Beginn 20.30 Uhr

Einlass in den Garten des Dorfgemeinschaftshauses ist ab 19 Uhr, der Film beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro.

„Unser Verein ist noch jung, aber die rund 25 Mitglieder arbeiten gerade mit viel Herzblut an den Vorbereitungen, damit unser Kinoabend für alle ein schönes Erlebnis wird“, lädt Stefanie Bode alle Interessierten in die Badersleber Chaussee 5 ein.