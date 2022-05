Osterwieck: Gestank aus dem Abwasserkanal

Osterwieck - Es ist 23 Jahre her, seit der Abwasserkanal in der Heinrich-Heine-Straße gebaut worden ist. Damals durch den Zweckverband Ilsetal. Seitdem hat der Kanal schon des Öfteren die Anwohner – gelinde gesagt – geärgert. Vor allem bei Hochwasser. So überflutete 2013 Abwasser aus dem Kanal mehrere Keller in der Straße.