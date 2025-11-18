Seit dem Start der Rübenkampagne rollen auch die riesigen Brummis wieder durchs Osterwiecker Stadtgebiet. Veltheims Ortsbürgermeister Ronny Böhnstedt sieht die Sicherheit im Dorf gefährdet.

Osterwieck: Ortsbürgermeister sieht Rübentransporte als Sicherheitsrisiko in den Dörfern

Gerade im Herbst sorgt der dichte Lkw-Verkehr aufgrund von Rübentransporten für Sicherheitsprobleme in Veltheim und anderen Osterwiecker Ortsteilen. Der Veltheimer Ostebürgermeister Ronny Böhnstedt schlägt jetzt Alarm.

Veltheim. - Mit der Rübenkampagne kehrt ein altbekanntes Problem zurück in den Harzkreis: Die riesigen Transport-Lkw rollen wieder durch die Ortsteile Osterwiecks und weitere Dörfer. Seit 3. September, als laut Pressemitteilung der Nordzucker AG das Werk im niedersächsischen Schladen den Startschuss für die diesjährige Kampagne gegeben hat, bereitet der zunehmende Lastwagenverkehr den Veltheimer Ortsbürgermeister Ronny Böhnstedt Sorgen um die Sicherheit in seinem Heimatdorf.