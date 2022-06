Osterwieck: Radeln am technischen Denkmal

150 Meter entfernt auf dem Acker stand die Station 20 bei Veltheim. Am Radweg weisen jetzt Schilder darauf hin.

Osterwieck/Huy - Insgesamt 588 Kilometer lang war einst die Telegraphenlinie zwischen Berlin und Koblenz. Heute gilt sie als das längste technische Denkmal in Deutschland. Per optischer Signale über 62 Stationen wurden in den Jahren 1832 bis 1849 staatliche und militärische Informationen schnell und sicher übertragen.