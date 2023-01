Schnelles Internet für Grundschulen Osterwieck: Warum fertige Glasfaseranschlüsse noch nicht nutzbar sind

Wann können die Schüler in den drei Grundschulen in Osterwieck, Bühne und Hessen die angekündigten megaschnellen Internetanschlüsse via Glasfaser endlich nutzen? Eine Frage, die insbesondere Eltern bewegt. Nun ist zumindest ein Lichtblick am Tunnelende erkennbar.