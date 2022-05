Osterwieck: Wind facht Flammen an

Lüttgenrode/Osterwieck - Brandgeruch lag am Donnerstagnachmittag über Osterwieck, entgegen der Windrichtung war am Horizont eine dunkle Rauchwand zu erkennen. An der Landesstraße zwischen Osterwieck und Lüttgenrode stand gegen 16.40 Uhr ein abgeerntetes Getreidefeld in Flammen. 22 Feuerleute aus Lüttgenrode, Osterwieck und Stötterlingen bekämpften das durch den Wind immer wieder angefachte Feuer mehr als eine halbe Stunde lang von allen Seiten. Auch der bewirtschaftende Landwirt kam zur Hilfe, um mit einem Traktor zunächst Brandschneisen zu ziehen und die weitere Ausdehnung zu verhindern.