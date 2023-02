Keine Sorge: Strom fließt immer. Aber nicht immer günstig. Welche Möglichkeiten an Stromtarifen es jetzt gibt.

Stadt Osterwieck - Was den aktuellen Strompreis betrifft: Wohl dem, der in Dardesheim, Rohrsheim oder Badersleben wohnt. In diesen drei Windpark-Orten wird seit Jahresbeginn der vor Ort erzeugte Druiberg-Strom angeboten. 30 Cent je Kilowattstunde bei zehn Euro monatlicher Grundgebühr. Und das auf drei Jahre.