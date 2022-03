Osterwieck: Wohnen in der Industriegeschichte

Eine Großbaustelle ist in Osterwieck die ehemalige Druckerei in der Bahnhofstraße. Sie wird es auch noch bis weit ins nächste Jahr bleiben.

Dirk und Manfred Junicke (v. l.) an einem historischen Rundbogenfenster, das im künftigen Tagespflegebereich einen neuen Platz fand.

Osterwieck - Der Tag des offenen Denkmals 2020 war die letzte Gelegenheit für die Öffentlichkeit gewesen, Einblicke in das fast 100 Jahre alte Anwesen zu nehmen. 1926 vom Unternehmer Rudolf Zickfeldt gebaut, nach dem Krieg volkseigene Druckerei, nach der Wende vom Braunschweiger Henning Borek übernommen, der den Druckereibetrieb ab 1997 an neuem Standort in Osterwieck weiterführte.