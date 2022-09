Osterwiecker Anwohner schockiert nach nächtlichem Pkw-Brand

Osterwieck/Wülperode - Der Schock saß am gestrigen Montagfrüh tief bei den Anwohnern im Osterwiecker Fichtenweg nach dem Drama in der Nacht. Gegen 1.20 Uhr hatte der am Straßenrand abgestellte Pkw Audi eines Anwohners lichterloh in Flammen gestanden.