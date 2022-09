Osterwiecker Edeka-Chef will großes Jubiläum im Neubau feiern

Der Stadtrat Osterwieck hat die Weichen für den Edeka-Neubau „An der Zuckerfabrik“ gestellt. Warum 2025 für das Unternehmen ein so besonderes Jahr ist und welche Schwerpunkte der Filialchef jetzt setzt.

Hell, modern und vor allem mit viel mehr Platz: So könnte der Osterwiecker Edeka-Neubau zwischen altem Bahnhof und Baumarkt einmal aussehen.

Osterwieck - Auf den Osterwiecker Edeka-Chef Heiko Habermann und dessen Team rollt ein Jubiläum zu: Am 15. Dezember 2025 werde es Edeka-Habermann seit exakt 20 Jahren in Osterwieck geben. „Das werden wir ganz groß feiern“, kündigt der Filialchef an. Und: Im allerbesten Fall dann bereits im funkelnagelneuen Neubau.