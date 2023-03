Osterwieck - Fünf Jahre befand sich das Osterwiecker Heimatmuseum mehr oder weniger in einem Dornröschenschlaf. Seit Ende 2017 mit Christine Krebs die letzte hauptamtliche Leiterin der 1930 gegründeten Einrichtung in den Ruhestand gegangen ist. Zehn Monate zuvor hatte eine knappe Mehrheit im Stadtrat in einer Art „Staatsstreich“ gegenüber den Kernstädtern im Zuge eines Sparpakets entschieden, keine hauptamtliche Stelle mehr zu finanzieren. Obwohl es möglich gewesen wäre und im Vorfeld eigentlich auch abgesprochen war. Stattdessen sollte das Museum an einem Verein übertragen werden, den es aber noch gar nicht gab.

