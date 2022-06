Osterwiecker Pflanzaktion: Weitere Lücken der Allee geschlossen

Sechs weitere Jungkastanien sind in die Osterwiecker Allee zum Kirchberg gepflanzt worden. Auch die zweite Pflanzaktion fand guten Anklang.

Schon stattliche vier Meter hoch sind die Jungkastanien, die am Sonntag in sechs Lücken der Kastanienallee gepflanzt wurden. Die Pflanzlöcher waren bereits zwei Tage zuvor ausgehoben worden.

Osterwieck - Nun waren auch die ersten Osterwiecker Grundschüler an der Pflanzaktion beteiligt. Coronabedingt aber noch nicht so zahlreich wie eigentlich erhofft. In der Schule war im Vorfeld abgesprochen worden, dass aus jeder der insgesamt acht Klassen nur ein Schüler mit Eltern kommt. Für jede der vier zweizügigen Klassenstufen stand ein Baum bereit. Die weiteren beiden Exemplare sind gespendet worden.