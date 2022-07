Osterwiecker Sponsor fährt mit im Hilfstransport für die Ukraine

Der Verein „Notruf Ukraine – Polizisten helfen“ hat am Freitag einen weiteren Hilfstransport gestartet. Zwei der fünf Transporter stellt das Autohaus Osterwieck.

Osterwieck - Fragen kostet nichts. Um so schöner, wenn auch das Ergebnis der Frage nichts kostet. Ulrich Scholle, Vorsitzender des Notruf-Ukraine-Vereins, hatte im Autohaus Osterwieck bei Prokurist Matthias Bunzendahl angeklopft, ob das Unternehmen eine Hilfslieferung für ukrainische Flüchtlinge in Polen mit Fahrzeugen unterstützen könnte. Es kann. Am Donnerstag holten Vater und Sohn Scholle zwei VW-Busse vom Autohaus ab.