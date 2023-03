Wie sehr der Mensch an die nächtliche Straßenbeleuchtung gewöhnt ist, fällt erst auf, wenn sie mal nicht brennt. Das war zuletzt in Osterwieck des Öfteren der Fall.

Beim jüngst fertig gewordenen Straßenbau in der Osterwiecker Tralle sind auch Stromkabel und Beleuchtung neu geworden.

Stadt Osterwieck - Im zurückliegenden Winter waren zeitweise ganze Straßenzüge in der Osterwiecker Altstadt dunkel geblieben. Diese Probleme konnten im Februar im Wesentlichen beseitigt werden. Doch zeigte sich dabei auch, dass Erneuerungsbedarf von Stromkabeln besteht. Mit der Mauerstraße, Neukirchenstraße und Kapellenstraße sogar in Bereichen, die zwischen 1991 und 2000 grundlegend saniert worden waren. Dabei wird bei Straßenbeleuchtungskabeln eigentlich von einer Haltbarkeit von 40 Jahren ausgegangen. Was Anlass für Diskussionen im Bauausschuss des Stadtrates bot.